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الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: قناة بنما “ستبقى” بنمية

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أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أن قناة بنما “ستبقى” بنمية، وذلك ردّا على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضم القناة. 

وقال الأمين العام للمنظمة الأممية المنحدر من بنما “بالنسبة لي، الأمر واضح للغاية ولا يحتمل التوسع في مناقشته لأن المعاهدات تم توقيعها في عام 1977. انتقلت القناة إلى سيادة بنما التي تواصل تشغيل هذا الممر المائي الحيوي وستستمر في ذلك”.

والرئيس الأميركي المنتخب الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الجاري أثار مؤخرا سخط السلطات البنمية بتهديده باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على القناة التي تربط بين المحيطين والممتدّة على 80 كيلومترا إذا لم تخفّض رسوم عبور السفن الأميركية.

وقناة بنما التي شيّدتها الولايات المتحدة ودشّنت في العام 1914 انتقلت السيطرة عليها إلى الإدارة البنمية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بموجب معاهدات أبرمت سنة 1977 بين الرئيس الأميركي يومئذ جيمي كارتر ونظيره البنمي الرئيس القومي عمر توريخوس.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد ترامب هذه المعاهدة.

وقال دومينغيز لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر صحافي في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن إنه “تم إثبات فعالية وكفاءة البلاد في تشغيل” هذه البنية التحتية.

لكنه أشار إلى أن هذه القضية ليست من اختصاص المنظمة. 

وردا على سؤال حول عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أكد دومينغيز أنه سيعمل “مع أي شخص يتعين عليه العمل معه”، معتبرا أن المنظمة ستواصل المضي قدما في قضاياها ذات الأولوية في 2025.

بسر/ريم/ص ك

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