الأونروا: إسرائيل أمرتنا بوقف عملياتنا في القدس الشرقية هذا الأسبوع

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جنيف/القدس (رويترز) – قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) يوم الأحد إنها تلقت أمرا من إسرائيل بإخلاء مقراتها وإيقاف كل عملياتها في القدس الشرقية المحتلة بحلول يوم الخميس.

وأيد مشرعون إسرائيليون في أكتوبر تشرين الأول قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، لكن ذلك يمكن أن يكون له بعض الاستثناءات.

ويرى أغلب المجتمع الدولي، بما يشمل الأمم المتحدة، أن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة من إسرائيل. لكن الحكومة الإسرائيلية تعتبر القدس بالكامل جزءا من إسرائيل.

وقالت الأونروا إن أمر إيقاف العمليات يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية بصفتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.