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الأونروا: الضفة الغربية تحولت “ساحة معركة” مع أكثر من 50 قتيلا في خمسة أسابيع

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قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الأربعاء إنّ الضفة الغربية المحتلة صارت “ساحة معركة” مع مقتل أكثر من خمسين شخصا منذ كانون الثاني/يناير وفي ظل عملية واسعة النطاق يشنّها الجيش الإسرائيلي.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس “الضفة الغربية تتحول الى ساحة معركة”، مشيرا الى أن “أكثر من 50 شخصا، بينهم أطفال، تم الإبلاغ عن مقتلهم منذ بدء عملية القوات الإسرائيلية”.

وشدد على أن ذلك “يجب أن يتوقف”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر، عقب بدء تطبيق الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال لازاريني إن “الضفة الغربية تشهد امتدادا مثيرا للقلق للحرب في غزة”.

أضاف المفوض العام للمنظمة التي حظر الكنيست الإسرائيلي نشاطها أن “تدمير البنى التحتية العامة، تجريف الطرق، وتقييد الوصول باتت ممارسة شائعة”.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وغالبا ما تنفذ فيها عمليات عسكرية تقول إنها تستهدف عناصر من فصائل فلسطينية مسلحة. الا أن العملية الراهنة تعد من الأوسع والأطول منذ نحو عقدين.

وأعلنت الدولة العبرية الأحد أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة من دون إمكان العودة إلى ديارهم.

وشدد لازارني على أن “حياة الناس قُلبت رأسا على عقب، وأُعيد نكء الصدمات النفسية والخسائر السابقة”، مشيرا الى أن “نحو 40 ألف شخص أرغموا على الفرار من منازلهم خصوصا في مخيمات اللاجئين” في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الى أنه “مرة أخرى، يسود الخوف وعدم اليقين والأسى”.

وأكد أنه إضافة الى الدمار الذي يلحق بمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، فإن “أكثر من خمسة آلاف طفل يدرسون في مدارس الأونروا، حُرموا من التعليم، بعضهم لأكثر من 10 أسابيع”.

وأشار الى أن “المرضى غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية، والعائلات حرمت من المياه والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى … أعداد متزايدة من الناس باتوا يعتمدون على المساعدات الانسانية، في حين أن المنظمات الاغاثية مثقلة بالأعباء وتعاني من نقص بالغ في الموارد”.

منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل أكثر من 900 شخص في الضفة الغربية بنيران القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

الى ذلك، قتل 32 إسرائيليا على الأقل في هجمات نفذها فلسطينيون خلال الفترة ذاتها، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

فوغ-نل/ناش-كام/ص ك

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