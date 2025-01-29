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الأونروا: عمليات لبنان لم تتأثر بتجميد الدعم الأمريكي أو القانون الإسرائيلي الجديد

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من إميلي ماضي

بيروت (رويترز) – صرحت دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان يوم الأربعاء بأن الوكالة لم تتأثر بتوقف الولايات المتحدة عن تمويل المساعدات الخارجية أو بحظر إسرائيل لعملياتها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت كلاوس للصحفيين من مكتب الوكالة الميداني في لبنان “الأونروا لا تتلقى حاليا أي تمويل أمريكي وبالتالي لا تأثير مباشر عليها من أحدث قرارات متعلقة بنظام الأمم المتحدة بالنسبة للأونروا”.

وعلقت الولايات المتحدة تمويلها للأونروا منذ العام الماضي وحتى مارس آذار 2025 بموجب اتفاق توصل إليه المشرعون الأمريكيون وبعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل حرب غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أنها فصلت تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في الهجوم، وأنها ستحقق في جميع الاتهامات الموجهة إليهم.

وأضافت كلاوس أن الأونروا في لبنان منحت أيضا أربعة من موظفيها إجازة إدارية ضمن التحقيق في اتهامات بانتهاكهم مبدأ الحياد في الأمم المتحدة.

وأوقفت الأونروا بالفعل معلما في مدارسها عن العمل العام الماضي، ووجدت أن قائدا من حماس كان يعمل لدى الأونروا في لبنان قبل أن يقتل في غارة إسرائيلية خلال سبتمبر أيلول.

واستطردت كلاوس قائلة إنه “لا تأثير مباشر” على عمليات الوكالة في لبنان من قانون إسرائيلي جديد يحظر عملياتها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وإن “الأونروا ستواصل العمل بكامل طاقتها في لبنان”.

وأقرت إسرائيل القانون في أكتوبر تشرين الأول والذي يمنع أيضا اتصال الأونروا بالسلطات الإسرائيلية اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني.

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين اللاجئين في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمس الثلاثاء إن الوكالة تعرضت “لحملة تشويه شرسة” بهدف “تصويرها على أنها منظمة إرهابية”.

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