الأونروا: مركز تدريب في الضفة يواجه تهديدا إسرائيليا بالمصادرة

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة إن السلطات الإسرائيلية قد تغلق مركزا لتدريب مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في غضون أيام، مما ينذر بوقف تعليم الطلاب.

وذكرت الأونروا أن مركز قلنديا للتدريب، الذي يعلم 350 طالبا من الذكور من الضفة الغربية مهارات مثل السباكة وصيانة المركبات، قد يغلق لأن الأرض المقام عليها معرضة لخطر أن تصادرها السلطات الإسرائيلية.

وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا من العاصمة الأردنية عمان لصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو “إذا أغلق المركز قسرا، وهو ما نخشى حدوثه في غضون أيام، فلا يوجد بديل تعليمي لهؤلاء الطلاب. وبالتالي فإنكم تحرمون مجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من الفرص الاقتصادية”.

وأضاف “الحق في التعليم سيكون مهددا هناك… على المجتمع الدولي أن يستيقظ”.

واتهم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأنها على صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو ما تنفيه الوكالة.

والأونروا هي الوكالة الدولية الرئيسية التي توفر منذ عقود رعاية لملايين الفلسطينيين الذين فر أجدادهم أو طردوا من ديارهم خلال حرب 1948 التي أعقبت إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتتهم إسرائيل الأونروا بالتحيز للفلسطينيين. وأقر الكنيست الإسرائيلي قانونا في أكتوبر تشرين الأول 2024 يحظر عمل الوكالة داخل إسرائيل ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل معها.

وهدمت إسرائيل يوم الثلاثاء مباني داخل مجمع الوكالة في القدس الشرقية بعد أن استولت عليه العام الماضي.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن الهدم هو أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة، والتي تضمنت مداهمة منشأة طبية هذا الشهر وخطة لقطع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا في الأسابيع المقبلة.

(شاركت في التغطية بيشا ماجد من القدس – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)