الأونروا تتعهد مواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم حظرها في إسرائيل (لازاريني)

afp_tickers

3دقائق

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني الأربعاء في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/يناير.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط “سنبقى وسنضطلع بمهمتنا”.

وأضاف أن “موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية”.

وأقر البرلمان الإسرائيلي تشريعا يحظر أي نشاط لوكالة الأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية، ملوحا أيضا باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى.

وأيّد أعضاء الكنيست التشريع بعد انتقادات قاسية للأونروا على مدى سنوات وجّهها مسؤولون إسرائيليون وازدادت حدّتها منذ بدء الحرب في غزة عقب هجوم حماس غير المسبوق في الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وتقدم الأونروا المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة في قطاع غزة.

وأوضح أنه في غياب التأشيرات، لن يتمكن موظفو الأونروا غير الفلسطينيين من دخول غزة، وسيتعين على أولئك الموجودين هناك الآن المغادرة.

وأشار إلى أن “الاستمرار في العمل سيكون محفوفا بمخاطر شخصية كبيرة لزملائنا الفلسطينيين”.

وأضاف “هذا يرجع إلى بيئة العمل المعادية بشكل كبير جدا التي خلفها تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وحملة التضليل الشرسة ضد الوكالة”.

اتهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالمشاركة في هجوم حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلصت تحقيقات إلى وجود بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، لكن المحققين قالوا إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها الرئيسية.

في/دص-شي/غ ر