الأونروا تشيد بتقدم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة وتدعو لوقف دائم لإطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الأربعاء إنها تحرز تقدما جيدا في توزيع لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة، لكنها دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 11 شهرا لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وقالت الأونروا إنه بعد ثلاثة أيام من بدء الحملة في مناطق بوسط غزة، تلقى نحو 187 ألف طفل اللقاح. وستنتقل الحملة إلى مناطق أخرى من القطاع في المرحلة الثانية.

جاءت الحملة بعد اكتشاف حالة إصابة بشلل الأطفال لرضيع الشهر الماضي، وهي الحالة الأولى في غزة منذ 25 عاما. ووافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على فترات وقف للقتال لثماني ساعات يوميا في مناطق محددة مسبقا للسماح بمباشرة برنامج التطعيم. ولم ترد أنباء عن أي انتهاكات.

وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني عبر إكس يوم الأربعاء “تقدم كبير! في كل يوم بمناطق وسط غزة يحصل المزيد من الأطفال على لقاحات ضد شلل الأطفال”.

وأضاف “في حين أن ‭‭‭‭’‬‬‬‬فترات التوقف‭‭‭‭’‬‬‬‬ هذه المرتبطة بشلل الأطفال تتيح متنفسا للناس، فإن ما نحتاج إليه بشكل عاجل هو وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن وتدفق الإمدادات الإنسانية بشكل طبيعي بما فيها الإمدادات الطبية والصحية”.

ويقول الفلسطينيون إن السبب الرئيسي وراء عودة شلل الأطفال هو انهيار النظام الصحي وتدمير معظم مستشفيات غزة. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

ويوم الثلاثاء، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي، وهي معنية بالشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنها يسرت دخول 282126 عبوة من لقاح شلل الأطفال منذ بداية الحرب، وهو ما يكفي لتطعيم 2821260.

وأضافت في بيان أيضا أن نحو 554512 عبوة من اللقاحات دخلت قطاع غزة، وهو ما يكفي لإعطاء 4973736 جرعة من اللقاحات للوقاية من أمراض وأوبئة محتملة في قطاع غزة.

ويبلغ عدد سكان غزة نحو 2.3 مليون نسمة.