الأونروا تعلّق إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة

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أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني الأحد أن الأونروا علّقت إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية.

وكتب لازاريني على حسابه على منصة إكس “لقد أوقفنا تسليم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم … منذ أشهر والطريق خارج المعبر ليس آمنا”.

وأضاف “في 16 تشرين الثاني/نوفمبر سرقت عصابات مسلحة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات. وبالأمس حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الأغذية عبر الطريق نفسه وتم الاستيلاء عليها جميعها”.

وأكد لازاريني أن العملية الإنسانية باتت “مستحيلة” بسبب “الحصار (الإسرائيلي) المستمر والعوائق التي تضعها السلطات الإسرائيلية والقرارات السياسية التي تقيد كمية المساعدات ونقص الأمان واستهداف الشرطة المحلية”.

وحمّل المفوض العام إسرائيل “مسؤولية حماية عمال المساعدات والإمدادات” مؤكدا “يجب عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان ويجب عليها الامتناع عن شن هجمات على عمال الإغاثة”.

جاءت تصريحات لازاريني غداة مقتل ثلاثة من المتعاونين مع منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الخيرية الأميركية، تتهم إسرائيل أحدهم بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب الدولة العبرية.

بحسب الأونروا، لم تتمكّن سوى 65 شاحنة مساعدات يوميا من دخول قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، في مقابل ما معدله 500 شاحنة قبل الحرب.

وقال رئيس منظمة أطباء العالم جان فرنسوا كورتي إنّ التوقّف الموقت لعمليات تسليم المساعدات من قبل الأونروا يعدّ “أمرا سيئا للغاية” و”مأسويا في سياق كان كذلك بالفعل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ “مؤشرات الوفيات هائلة وصادمة”، وخصوصا بسبب نقص الغذاء والأدوية وامكان الحصول على المياه.

من جهتها، قالت كلير نيكولي رئيسة بعثة أطباء بلا حدود إنّ ما يحصل “كارثي”، وأضافت أنّ عمليات التسليم “التجارية توقّفت، ولم تعد هناك مخابز، والوكالة الأممية هي العمود الفقري للمساعدة في تسليم المواد الغذائية والتجهيزات” وجزء من اللوازم الطبية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قُتل 333 عامل إغاثة على الأقل في القطاع، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي منشوره، كرر لازاريني دعوته لوقف إطلاق النار الذي من شانه أن يضمن تسليم المساعدات “بشكل آمن بدون انقطاع”.

واندلعت الحرب مع شن حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي هجوما غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية أسفر عن مقتل 1207 أشخاص معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.

وفي الجانب الفلسطيني، قتل 44429 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، منذ أن بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق بيانات لوزارة الصحة التابعة لحماس تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-ها-ناش/ب ق