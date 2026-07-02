الإخبارية السورية: مقتل 5 وإصابة 16 في انفجار بمقهى في دمشق

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بيروت 2 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة أن انفجارا في مقهى مكتظ بوسط دمشق اليوم الخميس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأضافت القناة أن الانفجار داخل المقهى الواقع بالقرب من القصر العدلي في وسط العاصمة السورية نتج عن عبوة ناسفة. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية حول الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وشهدت دمشق عددا محدودا من الهجمات منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024. وأدى إسقاط الأسد على يد تحالف لجماعات المعارضة بقيادة أحمد الشرع إلى إنهاء فعلي لحرب أهلية استمرت 14 عاما.

وفي 19 مايو أيار، أسفر تفجير سيارة ملغومة خارج مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق عن مقتل جندي سوري وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصا.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )