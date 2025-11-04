الإعصار “كالماغي” يودي بحياة خمسة أشخاص في الفيليبين

قتل خمسة أشخاص على الأقل ونزح الآلاف جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة لإعصار “كالماغي” القوي الذي يجتاح الفيليبين الثلاثاء.

وغمرت المياه بلدات بأكملها في جزيرة سيبو بينما شوهدت سيارات وشاحنات وحاويات شحن كبيرة جرفتها مياه الفيضانات في تسجيلات مصورة تحققت منها فرانس برس.

وقالت المسؤولة المحلية عن الكوارث إيثيل مينوزا لوكالة فرانس برس إنّ جثتي طفلين تم انتشالهما في سيبو، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى السكان المحاصرين بسبب مياه الفيضانات.

وتم تأكيد مصرع ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل في مناطق أخرى، بينهم مسنّ غرق في الطابق العلوي لمنزله في مقاطعة لايتي، ورجل أصيب بسبب سقوط شجرة في بوهول.

وفي الساعات الـ24 قبل وصول “كالماغي” إلى البر، غرقت المنطقة المحيطة بعاصمة المقاطعة مدينة سيبو بـ183 مليمترا من الأمطار، أي أكثر من المعدل الشهري البالغ 131 مليمترا، بحسب ما أفادت الخبيرة المتخصصة في الأحوال الجوية شارمان فاريلا فرانس برس.

وصل الإعصار من شرق الأرخبيل الاثنين قبيل منتصف الليل (15,00 بتوقيت غرينتش)، وضرب اليابسة في مقاطعة جزر ديناغات في أرخبيل فيساياس في شرق البلاد، مصحوبا بعواصف رعدية بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقال المسؤول عن الإعلام في سيبو رون راموس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “ثمة أشخاص محاصرين على أسطح المنازل يناشدون إنقاذهم”، مضيفا أن بعض مراكز الإجلاء غمرتها المياه.

وأشار راموس إلى أن مئات الأشخاص الذين كانوا يعيشون في مخيمات أُقيمت بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 6,9 درجة أواخر أيلول/سبتمبر “تم إجلاؤهم قسرا حفاظا على سلامتهم”.

