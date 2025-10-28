الإعصار “ميليسا” العنيف يودي بحياة ثلاثة أشخاص في جامايكا

أودى الإعصار “ميليسا” الذي قد يكون الأعنف في تاريخ جامايكا بمقتل ثلاثة أشخاص في البلاد قبل بلوغه اليابسة الثلاثاء ويُتوقَّع أن يتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية كارثية.

وتسبب الإعصار المصنف من الفئة الخامسة الأعلى على مقياس حدة الأعاصير والمصحوب برياح تصل سرعتها إلى 280 كيلومترا في الساعة، بمقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا وثلاثة آخرين في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

وطلب المركز الوطني الأميركي للأعاصير من السكان عدم الخروج من منازلهم، متوقعا أن يتسبب الإعصار بعواصف عاتية “مهددة للحياة” وفيضانات وأضرار جسيمة بمستوى دمار مشابه لما خلفه إعصارا “ماريا” عام 2017 في بورتوريكو و”كاترينا” عام 2005 في نيو أورلينز.

وأفادت السلطات المحلية الاثنين بأنّ ثلاثة أشخاص قضوا في جامايكا وهم يتحضرون لوصول الإعصار، من خلال قطع أغصان أشجار وكانوا على سلالم.

وفي حال لم تتراجع شدّة “ميليسا”، فسيكون أعنف إعصار يضرب جامايكا منذ بدء عمليات الرصد والتتبّع المناخي في البلاد.

وحذّر رئيس الوزراء أندرو هولنس من أنّ الإعصار قد يحدث أضرارا جسيمة خصوصا في غرب البلاد.

وقال لمحطة “سي ان ان”، “لا أعتقد أن أي منشأة في هذه المنطقة يمكنها الصمود أمام إعصار من الفئة الخامسة، لذلك قد تكون هناك أضرار جسيمة”، وحضّ السكان على إخلاء المناطق الأكثر عرضة للخطر.

– رفض الإخلاء –

لكن وباعترافهم، يرفض عدد كبير من السكان التزام هذه التعليمات.

وقالت جنيفر رامديال التي تعمل في صيد السمك، لوكالة فرانس برس الاثنين في بورت رويال، وهي بلدة ساحلية صغيرة قرب العاصمة كينغستون “ببساطة لا أريد المغادرة”.

وقال روي براون، وهو سباك وبلاط “حتى لو كان الإعصار من الفئة السادسة، فلن اغادر”، مع العلم أنّ مقياس سافير-سمبسون للأعاصير يتوقف عند الفئة الخامسة.

وأوضح أنّ عددا كبيرا من الأشخاص رفضوا ترك منازلهم بسبب تجاربهم السيئة في الملاجئ المخصصة للأعاصير التي توفرها السلطات.

ولاحظت وكالة فرانس برس الاثنين أنّ مقاطع فيديو مُعدّة بتقنية الذكاء الاصطناعي تُقلل من خطر الإعصار، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر سكانا يحتفلون أو يمارسون رياضة مائية في البحر. وعلّقت وزيرة الإعلام دانا ديكسون بالقول “أرى كل هذه المقاطع تلقى رواجا. إنّ عددا كبيرا منها مُزيف”.

في سانت توماس في شرق البلاد، لجأ نحو ستين شخصا إلى مدرسة ابتدائية.

وبحسب رئيس الوزراء، هناك 881 ملجأ مفتوحا لسكان الجزيرة البالغ عددهم 2,8 مليون نسمة.

وقد تسبب الإعصار الذي يضرب منطقة البحر الكاريبي منذ أيام، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في هايتي وجمهورية الدومينيكان.

في جامايكا، من المتوقّع أن تغمر المياه المناطق الساحلية بما يصل إلى أربعة أمتار، مما يهدّد بحدوث فيضانات على طول الساحل الجنوبي للبلاد، إلى جانب أمطار غزيرة جدا في المناطق الداخلية، بحسب مدير المركز الوطني الأميركي للأعاصير مايكل برينان.

وقال مساء الاثنين “على الجميع في جامايكا أن يكونوا في مكان آمن حاليا وأن يبقوا فيه حتى تمر العاصفة غدا”.

وقالت مسؤولة التواصل في الصليب الأحمر في جامايكا إستر بينوك، لوكالة فرانس برس مساء الاثنين “إنّ الامطار بدأت بالهطول أصلا، مصحوبة برياح قوية، والوضع يزداد سوءا كل ساعة”.

– التغير المناخي –

تزداد المخاوف بسبب تقدّم الإعصار ببطء شديد، بسرعة 4 كيلومترات في الساعة. لذلك، قد تستمر الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وأشارت بينوك إلى أن التربة مشبعة بالمياه أصلا نتيجة الامطار التي هطلت في الأسابيع الماضية، مما يزيد من خطر حدوث انهيارات أرضية.

ورأى عالم المناخ دانيال غيلفورد أن التغير المناخي يُفاقم “مختلف الجوانب الأكثر خطورة لإعصار ميليسا”.

وقال لوكالة فرانس برس “يتسبب بهطول أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية بشدة أكبر مما كان ليُلاحظ في عالم من دون تغير مناخي”.

آخر إعصار كبير ضرب جامايكا هو إعصار “غيلبرت” في أيلول/سبتمبر 1988، وقد خلف 40 قتيلا وألحق أضرارا جسيمة.

ومع اقتراب إعصار “ميليسا”، أغلقت السلطات الجامايكية الموانئ والمطار الدولي.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى كوبا صباح الأربعاء، وقد بدأت السلطات الكوبية بإغلاق المدارس وإجلاء السكان، لكنّ انقطاع التيار الكهربائي يحول دون وصول رسائل التحذير بشكل فعّال.

ومع تقدمه نحو الشمال، قد يضرب الإعصار بعد ذلك جنوب جزر الباهاماس وأرخبيل جزر توركس وكايكوس، وهو مقاطعة بريطانية.

