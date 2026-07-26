الإعصار “نول” يضرب الصين وهونغ كونغ مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة

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وصل الإعصار “نول”، وهو الأقوى الذي يضرب الصين منذ مطلع العام، إلى السواحل الجنوبية للبلاد صباح الأحد، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وفق ما ذكرت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية.

وبلغت عين الإعصار اليابسة قرابة الساعة 3,50 (19,50 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مدينة بينغهاي في مقاطعة غوانغدونغ، على بعد حوالى 80 كيلومترا شمال شرق هونغ كونغ، وفق “سي سي تي في”.

وناهزت سرعة الرياح قرب عين الإعصار عند وصوله إلى اليابسة 162 كيلومترا في الساعة.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية بإجلاء أكثر من 340 ألف شخص من مقاطعة غوانغدونغ.

ورفعت سلطات المقاطعة صباح الأحد مستوى الاستجابة للطوارئ في مواجهة الكوارث، إذ نقلته تباعا إلى المستوى الثالث وهو الأعلى، ثم إلى المستوى الثاني.

وأفادت “سي سي تي في” بتعليق حركة القطارات في المقاطعة الأحد.

وقبل أن يشتد الإعصار فوق بحر الصين الجنوبي السبت، كان قد خلّف دمارا واسعا بعدما مرّ بمحاذاة الجزر الواقعة في أقصى شمال الفيليبين.

وأعلنت الوكالة الحكومية الفيليبينية المعنية بإدارة الكوارث الأحد، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين جراء الإعصار.

وأشار المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إلى إجلاء أكثر من 9300 شخص، وتضرر 235 منزلا.

وأُلغي ما لا يقل عن 350 رحلة جوية من هونغ كونغ وإليها الأحد، وفق ما ذكر الموقع الالكتروني للمطار.

بور-بفك/رك/ب ح