مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإعصار إرنستو يجتاح اليابسة في برمودا ويحرم الآلاف من الكهرباء

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

اجتاح الإعصار إرنستو برمودا في ساعة مبكرة السبت مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة خطيرة وفيضانات.

والإعصار الذي تسبب بهطول أمطار غزيرة على بورتوريكو في وقت سابق من الأسبوع، كان فوق الأرخبيل بعد وصوله اليابسة الساعة 08,30 ت غ مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 137 كلم/ساعة، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.

وتوقع المركز أن يتسبب الإعصار “بفيضانات ساحلية واسعة في برمودا. وسيترافق في المناطق القريبة من الساحل مع أمواج عاتية ومدمرة”.

وأضاف “هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان مباغت ما يهدد حياة السكان ولا سيما المناطق الخفيضة في الجزيرة”.

وصنف الاعصار من الفئة الثانية على مقياس سافير-سمبسون المؤلف من خمس فئات. ويتوقع أن يتسبب بهطول 225 مليمترا من الأمطار في بعض مناطق الأرخبيل الواقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

وحرمت العاصفة قرابة 26 ألف مشترك مشترك من الكهرباء، على ما ذكرت مؤسسة الطاقة بيلكو، يمثلون أكثر من 70 بالمئة من زبائن المؤسسة في الجزيرة التي تعد 64 ألف نسمة.

وتحسبا لذلك، حصن سكان الجزيرة نوافذ منازلهم وخزنوا المؤن.

وقد أغلقت بعض الطرقات الجمعة وعلقت خدمة الحافلات والعبارات.

وأعلن مطار اف وايد الدولي أنه سيبقى مغلقا حتى الأحد.

وقال وزير الأمن القومي مايكل ويكس في ختام اجتماع للمسؤولين عن حالات الطوارئ الجمعة “يجب عدم الاستخفاف بهذه العاصفة” على ما أوردت صحيفة “ذي رويال غازيت”.

وأضاف “يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. لازموا منازلكم”.

وتفيد توقعات الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) بأن موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي الذي يمتد من مطلع حزيران/يونيو إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سيكون قويا هذه السنة بسبب ارتفاع حرارة المحيطات خصوصا.

بور-متب/اوا/غ ر-غد/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية