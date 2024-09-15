الإعصار بيبينكا يقترب من السواحل الشرقية للصين

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يقترب الإعصار بيبينكا من السواحل الشرقية للصين حيث الكثافة السكانية العالية ومدينة شنغهاي، مع تحذير السلطات من هطول أمطار “غزيرة” بعدما ضرب الفيليبين حيث أعلن مسؤولون مصرع ستة أشخاص بهذه العاصفة المدارية.

وتوقّعت وزارة إدارة الكوارث الصينية أن يبلغ الإعصار اليابسة وشنغهاي، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، بين ليل الأحد وصباح الإثنين.

وأفادت شبكة “سي سي تي في” الصينية الحكومية الأحد بأن كل الرحلات الجوية في المطارين الرئيسيين في شنغهاي ستلغى بسبب اقتراب الإعصار.

وأوضحت “بسبب الإعصار بيبينكا، تراجعت الحركة في مطارَي بودونغ وهونغتشياو في شنغهاي اليوم. اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، ستلغى كل الرحلات الجوية في المطارين”.

وكانت وزارة إدارة الكوارث الصينية حذّرت السبت من أن الإعصار سيؤدي الى هطول “أمطار غزيرة” بين الأحد والثلاثاء، مشيرة الى أن مسؤولين عقدوا اجتماعا من أجل “إيجاد ونشر” الوسائل الضرورية للتعامل مع تبعاته في “المناطق الأساسية”.

بدورها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية بأن وزارة الموارد المائية أصدرت السبت “استجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في شنغهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي”.

ويتزامن وصول الإعصار مع إحياء الصين عيد منتصف الخريف، وهو يوم عطلة رسمية.

وذكرت “شينخوا” السبت أن الشركة المشغلة للسكك الحديد في البلاد تتوقع أن تسيّر 74 مليون رحلة خلال العطلة.

ودعت وزارة إدارة الكوارث موظفي القطاع العام الى اليقظة “لأن العديد من الأشخاص سيسافرون، والتنقل سيكون كبيرا، والمخاطر ستكون مهمة”.

وحضّت سلطات شنغهاي السكان الأحد على اتخاذ أقصى درجات الحيطة لمواجهة تداعيات الإعصار “في الأماكن المرتفعة”، وفي “وسائل النقل والبنى التحتية والزراعة”.

كما سيتمّ اعتبارا من الأحد، تعليق الرحلات البحرية بسبب الإعصار، بحسب بيان صادر عن الميناء الرئيسي للمدينة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأحد تحذيرا برتقاليا من الإعصار، وهو ثاني أعلى تحذير في نظام من أربعة مستويات، للعديد من المناطق في شنغهاي وفي مناطق مقاطعات مجاورة.

ونصحت السكان بالامتناع عن التجمع بأعداد كبيرة وبعودة القوارب إلى الميناء وبتعزيز الهياكل المهترئة لمواجهة الرياح العاتية.

وحضّت سلطات مدينة شنغهاي السكان الأحد على “تعزيز الجهود لتجنّب تبعات الإعصار على النقل والبنى التحتية والزراعة”.

– دمار –

وتتصدر الصين قائمة الدول المسبّبة لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم التي يقول العلماء إنها تسبب تغيّر المناخ وتجعل الظروف الجوية المتطرفة أكثر تواترا وشدة.

وكان الإعصار ياغي ضرب جزيرة هينان الصينية مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، ما أدى الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 95، بحسب السلطات.

وضرب بيبينكا جزيرة أمامي اليابانية ليل السبت الأحد، مصحوبا برياح سرعتها 198 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحذّرت الهيئة من “مخاطر انزلاقات تربة بسبب الأمطار الغزيرة”.

وضرب الإعصار الجمعة وسط الفيليبين وجنوبها حيث أعلنت السلطات الأحد مقتل ستة أشخاص بسبب سقوط أشجار ناجمة عن بيبينكا.

وأوضحت الشرطية كريستينا أوبينا لوكالة فرانس برس أن أربعة أطفال كانوا عائدين من المدرسة في مالابانغ في مقاطعة لاناو ديل سور (جنوب) لقوا حتفهم الجمعة عندما سقطت شجرة ضخمة على دراجة ثلاثية العجلات كانوا يستقلونها خلال العاصفة.

وفي شبه جزيرة زامبوانغا على مسافة 200 كيلومتر من لاناو ديل سور، قضت طفلة تبلغ عامين وامرأة في حادثين منفصلين بسبب سقوط أشجار على منزليهما، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مسؤول إدارة الكوارث المحلي أنخيليتو كاسينيّو.

بورز-مجو/الح/ب ق