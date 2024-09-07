الإعصار ياغي يقترب من فيتنام بعدما حصد قتيلين في الصين

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قضى شخصان على الأقل في الإعصار ياغي القوي في جنوب الصين على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما يواصل طريقه المدمر السبت باتجاه فيتنام حيث يُتوقع أن يضرب خليج هالونغ الشهير.

وتسبب ياغي الذي يُرجح أنه أشد عاصفة تضرب المنطقة منذ عقد من الزمن، بأمطار غزيرة في الصين وبرياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة اقتلعت الكثير من الأشجار من جذورها.

وأدى الاعصار القوي إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 92 على جزيرة هاينان السياحية في جنوب الصين المعروفة بشواطئها الرملية وفنادقها الفخمة، على ما جاء في حصيلة أولى أوردتها السبت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وأجلي نحو 460 ألف شخص من الجزيرة إلى مكان آمن، على ما أفادت محطة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية.

وأظهرت مشاهد بثتها المحطة أمطارا غزيرة جدا وأشجارا كثيرة مقتلعة وقع بعضها على سيارات.

في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة في جنوب البلاد، قالت السلطات الجمعة إنها أجلت أكثر من 574 ألفا من السكان إلى مناطق آمنة.

كذلك، ألغى المطار في هايكو، عاصمة هاينان في شمال الجزيرة، كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة حتى ظهر الأحد، على ما ذكرت شينخوا.

وتأثرت المدينة كثيرا بمرور الإعصار. فقد سجلت اضطرابات واسعة في الحركة المرورية بسبب سقوط أشجار على الطريق العام. ويتوقع مطار سانيا في جنوب الجزيرة أن يستأنف نشاطه العادي السبت.

وأظهرت لقطات لوسائل إعلام صينية أضرارا كبيرة في بعض مناطق هاينان وقوانغدونغ.

وبثت محطة “سي سي تي في” مشاهد لفندق في هاينان وقد لحقت أضرار جسيمة ببهو الاستقبال مع حواسيب محطمة وأكوام من الفولاذ على الأرض بعدما اقتلعت الرياح الواجهات الزجاجية الكبيرة.

في مدينة ليزو في مقاطعة قوانغدونغ، كان عمال البلدية وقد اعتمروا خوذات يحاولون إزالة الأشجار الكثيرة التي وقعت على الطرقات، وفق ما أظهرت لقطات للمحطة.

– إجلاء استباقي في فيتنام –

ويتوجه الإعصار “ياغي” نحو فيتنام ويتوقع أن يضرب السبت مناطق الشمال والوسط الشمالي حول منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفق الأرصاد الجوية المحلية.

ودعا رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين قبل وصول العاصفة، السلطات المحلية إلى إجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر. وطلب من سكان آخرين البقاء في منازلهم.

وقد أجلي نحو 20 ألف شخص ونقلوا إلى مناطق أكثر أمنا وعلى ارتفاع أعلى في شمال هاي فونغ وتاي بيت وهانوي، على ما ذكرت السلطات المحلية. وقد فتحت لهم موقتا أبواب المدارس وروضات الأطفال ومقار إدارات رسمية أخرى.

وقد تم حشد أكثر من 457 ألف عسكري من جانب دائرة الاغاثة والانقاذ في وزارة الدفاع.

ويشهد شمال فيتنام منذ مساء الجمعة هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية بما يشمل هانوي. وقتلت امرأة في عاصمة البلاد في سقوط شجرة على الطريق بعد ظهر الجمعة بسب الأمطار الغزيرة.

وأغلقت أربعة مطارات في شمال البلاد من بينها مطار نوي باي الدولي في العاصمة ومنعت الملاحة البحرية منذ الجمعة.

وأسفر ياغي عن مقتل 13 شخصا على الأقل في الفيليبين خلال الأسبوع الحالي عندما كان لا يزال مصنفا عاصفة مدارية. وتسبب بفيضانات وانزلاقات تربة في جزيرة لوزون قبل أن يستحيل إعصارا قويا في الأيام الأخيرة.

ومر الاعصار ليل الخميس الجمعة على بعد أقل من 400 كيلومتر عن هونغ كونغ ما تسبب بأمطار غزيرة. وعلق العمل في بورصة هونغ كونغ الجمعة وأغلقت المدارس إلا ان الأضرار كانت محدودة.

وعادة ما يشهد جنوب الصين أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين وتايلاند.

إلا ان أعاصير المنطقة باتت تتشكل في مناطق أقرب من السواحل وتزداد شدتها بسرعة وتبقى فوق اليابسة لفترة أطول بسبب التغير المناخي، وفق دراسة نشرت في تموز/يوليو.

اهل-بور/جص-غ ر/ريم