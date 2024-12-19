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الإعلام الأمني: العراق يبدأ إعادة الجنود السوريين لبلدهم

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بغداد (رويترز) – قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن البلاد بدأت يوم الخميس إعادة الجنود السوريين لبلدهم.

وذكرت الخلية، المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، أن “العملية تمت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال”.

ولجأ نحو ألفي جندي سوري إلى العراق أثناء تقدم قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في وقت سابق من الشهر.

وقال رئيس بلدية القائم في السابع من ديسمبر كانون الأول إن القوات عبرت الحدود إلى العراق عبر البلدة الحدودية.

وسيطرت المعارضة السورية بقيادة أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، على العاصمة دمشق بدون مقاومة في الثامن من ديسمبر كانون الأول في تقدم خاطف دفع الأسد إلى الفرار لروسيا.

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