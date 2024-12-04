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الإعلام الإماراتي يبرز النجاح الاقتصادي لمناسبة عيد الاتحاد الـ53

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نجح الاقتصاد الإماراتي في المحافظة على مستويات نموه المتسارعة، وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز الاقتصادات إقليميا وضمن الأكثر تنافسية عالميا، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” الأربعاء.

واستعرضت الوكالة الرسمية في تقرير أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال العام 2024، ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53.

وذكرت الوكالة أنّ “الإمارات اعتمدت الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71,5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71,5 مليار درهم”.

وقالت إنّ “مصرف الإمارات المركزي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025”.

كما أشارت إلى أنّ ” صندوق النقد الدولي توقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5% في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4% في العام 2025″.

وذكرت أنّ “دولة الإمارات حصلت على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية”.

بور/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية