الإعلان عن اكتشاف “ضخم” للغاز الطبيعي قبالة إندونيسيا

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” عن اكتشاف “ضخم” للغاز الطبيعي قبالة سواحل إندونيسيا، أشارت حكومة جاكرتا إلى أنه سيؤدي إلى جعل إنتاج الشركة في هذا البلد الآسيوي سنة 2028 ثلاثة أضعاف ما هو عليه راهنا.

ويُنتج هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر، والواقع في جنوب شرق آسيا، أصلا كمية من الغاز تفوق احتياجاته الاستهلاكية، في ظل ارتفاع الطلب على هذا النوع من الوقود المستخدم على نطاق واسع في الطهو والتدفئة وتوليد الكهرباء.

وأوضحت “إيني” في بيان أصدرته في وقت متأخر الاثنين أن التقديرات الأولية تشير إلى أن النقطة الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومترا قبالة سواحل مقاطعة كاليمانتان الشرقية تختزن نحو خمسة تريليونات قدم مكعّب من الغاز و300 مليون برميل من المكثفات، وهي هيدروكربون سائل.

وأضافت أن الاكتشاف الجديد “يتيح كميات كبيرة جديدة للأسواق المحلية والدولية”.

وأفادت الحكومة بأن الاكتشاف قد يرفع الإنتاج الأقصى لشركة “إيني” إلى 2,000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بحلول عام 2028، ثم إلى 3,000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بعد سنتين.

ويبلغ الإنتاج في الوقت الراهن ما بين 600 و700 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

ووصف وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي باهليل لهاداليا هذا الاكتشاف بأنه “هائل”. وقال “بالإضافة إلى الغاز، سننتج بحلول سنة 2028 ما يقرب من 90 ألف برميل من المكثفات يوميا. وفي فترة 2029–2030 يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 150 ألف برميل”.

ونقل عنه بيان حكومي ترجيحه أن يؤدي ارتفاع إنتاج المكثفات إلى خفض حجم ما تستورده جاكرتا من النفط.

واعتبر أن اكتشاف “إيني” يثبت “أن لدى إندونيسيا فرصا كبيرة لا تزال قائمة لتعظيم إمكاناتها في مجال النفط والغاز، كركيزة لأمن الطاقة الوطني وجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي” في هذا المجال.

وككثير من الدول، تعرّضت إندونيسيا لضغوط بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

