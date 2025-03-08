الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

afp_tickers

5دقائق

خرج الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول من الاحتجاز السبت، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنه يبقى موضع تحقيق على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.

وقال يون في بيان أصدره محاموه “أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة”.

وغادر يون مركز التوقيف حيث كان محتجزا منذ كانون الثاني/يناير في موكب سيارات، وتوجه مباشرة إلى المقر الرئاسي حيث ترجل من سيارته محييا مئات من أنصاره المحتشدين، بحسب ما أكد مراسلو وكالة فرانس برس.

واعتبر فريق يون القانوني في بيان أن “الإفراج عن الرئيس يدل على احترام سيادة القانون”.

وكانت محكمة في سيول أمرت الجمعة بالافراج عن يون، لكن لم يسفر القرار عن إطلاق سراحه على الفور، اذ أن قانون الإجراءات الجنائية في كوريا الجنوبية يمنح المدعين العامين ما يصل إلى سبعة أيام للاستئناف.

وأفادت النيابة العامة السبت بأنها أمرت بالافراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها في استئناف القرار الصادر الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الرسمية.

– “سلوك وقح” –

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أرسلت “أمرا بالإفراج عن الرئيس يون إلى مركز الاحتجاز في سيول اليوم”.

وانتقدت المعارضة القرار، وقال متحدث باسم الحزب الديموقراطي إن يون يتصرف “مثل جنرال فاز للتو في معركة”.

وتابعت المعارضة في إشارة إلى القرار المتوقع صدوره عن المحكمة الدستورية “إنه سلوك وقح من شخص ينفي اتهامه بقيادة تمرد. السبيل الوحيد للمضي قدما هو عزله (يون) من منصبه بسرعة”.

وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكله موقوفا مشددا على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي اعتقل بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.

ويواجه يون وهو قاض سابق، حكما منفصلا من المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستؤكد لائحة الاتهام الموجهة ضده وتعزله رسميا. ويتوقع صدور قرار القضاة في أي وقت.

ويتعين على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما في حال عزل يون. وستستمر الإجراءات الجنائية ضده حتى لو أُقيل رسميا من منصبه.

– “التحرك بسرعة” –

وقال المحامي والكاتب السياسي يو جونغ-هون لوكالة فرانس برس “بما أن إطلاق سراح يون مرتبط بالجوانب الإجرائية لاعتقاله، فلن يكون له أي تأثير على مداولات المحكمة الدستورية بشأن عزله”.

وأضاف “مع ذلك، ومع تصاعد الاضطراب الاجتماعي والخلافات بين أنصار يون ومعارضيه بعد الإفراج عنه، فإن المحكمة قد تشعر بالحاجة إلى التحرك بسرعة”.

وأغرق يون كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في كانون الأول/ديسمبر عبر تعليقه الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خاطب متلفز لم يكن مقررا، أكد أنه يريد “حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية” و “القضاء على العناصر المناهضين للدولة”.

وقال محاموه إن يون أعلن الأحكام العرفية لمنع “ديكتاتورية تشريعية” تقودها المعارضة.

كجك/س ح/ب ق