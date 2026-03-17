الإفراج عن متظاهرة فلسطينية من مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا

reuters_tickers

3دقائق

من كانيشكا سينغ

واشنطن 17 مارس آذار (رويترز) – أفرجت السلطات بكفالة عن امرأة فلسطينية من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية تكساس الأمريكية تنفيذا لأمر قضائي، وهي آخر ناشطة مناصرة للفلسطينيين كانت محتجزة في إطار حملة القمع التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال محامو الفلسطينية لقاء كردية (33عاما) أمس الاثنين إن موكلتهم، التي نشأت في الضفة الغربية المحتلة، غادرت مركز احتجاز بريريلاند في مدينة ألفارادو بولاية تكساس بعد أكثر من عام قضته هناك، لتعود إلى عائلتها في نيوجيرزي.

وتقول سلطات الهجرة إنها احتجزتها في عام 2025 لتجاوزها مدة تأشيرة الطلاب المنتهية، على الرغم من أن محاميها قال إنها كانت في طور الحصول على إقامة قانونية. وقالت الحكومة الأمريكية إن الشرطة المحلية اعتقلتها في جامعة كولومبيا في عام 2024 خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل على غزة.

وأمرت قاضية معنية بالهجرة يوم الجمعة بالإفراج عنها بكفالة 100 ألف دولار، وستستمر قضية الهجرة المرفوعة ضدها.

كانت هذه هي الجلسة الثالثة للنظر في الإفراج عن كردية بكفالة بعد أن تم تعليق أمرين سابقين بإطلاق سراحها بكفالة تلقائيا من جانب الحكومة. وقالت القاضية إن حجج الحكومة ضد هذا الإفراج “مخادعة”.

ودخلت كردية المستشفى لفترة وجيزة الشهر الماضي بعد إصابتها بنوبة صرع أثناء الاحتجاز، ووصفت ظروف الاحتجاز بأنها “قذرة” و”لا إنسانية”. وتحدث زهران مامداني رئيس بلدية مدينة نيويورك عن قضيتها مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب.

وشن ترامب حملة قمع على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من خلال محاولة ترحيل المتظاهرين الأجانب والتهديد بتجميد التمويل المخصص للجامعات، بدعوى أن المظاهرات معادية للسامية.

وتقول كردية ومتظاهرون آخرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تطلق بشكل خاطئ وصف معاداة السامية على انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية، وتصف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بأنه دعم للتطرف.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)