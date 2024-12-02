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الإفراج عن مغني الراب الإيراني توماج صالحي بعد إلغاء حكم بإعدامه

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين أن السلطات أفرجت عن مغني الراب توماج صالحي في الأول من ديسمبر كانون الأول بعد أن أكمل عقوبة بالسجن لمدة عام لمعارضته علنا للنظام الإيراني.

وصدر بحق صالحي حكم بالإعدام في أبريل نيسان في اتهامات تتعلق باضطرابات شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023 لكن المحكمة العليا الإيرانية أبطلت هذا الحكم في يونيو حزيران.

وأصدر صالحي عددا من الأغاني لدعم الاحتجاجات التي استمرت على مدى أشهر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء ملابس “غير لائقة”.

وألقت السلطات القبض على صالحي في أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن أدلى بتصريحات علنية يؤيد فيها الاحتجاجات التي خرجت في عموم البلاد.

وأطلقت وفاة أميني في سبتمبر أيلول 2022 احتجاجات شكلت أكبر تحد لسلطة المؤسسات الدينية الحاكمة في إيران منذ عقود.

وخلصت بعثة تقص للحقائق تابعة للأمم المتحدة في مارس آذار إلى أن وفاة أميني انتهاك للقانون وجاءت بسبب “عنف جسدي خلال احتجازها لدى سلطات الدولة” وأشارت إلى أن الإيرانيات لا زلن يعانين من تفرقة ممنهجة في المعاملة.

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