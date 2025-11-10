الإفراج عن نيكولا ساركوزي بعد 20 يوما في السجن

أمرت محكمة الاستئناف في باريس الإثنين، بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحتجز منذ 20 يوما بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية في العام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.

وغادر ساركوزي (70 عاما) السجن، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على القضية وكالة فرانس برس، في سيارة زجاجها داكن ترافقها دراجات نارية تابعة للشرطة.

ومن المنتظر أن يخضع لمحاكمته الاستئنافية التي من المقرر أن تبدأ في آذار/مارس.

وخلال النظر في الاستئناف المقدّم منه الإثنين، طلبت النيابة العامّة إطلاق سراح الرئيس الأسبق الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتي الباريسي.

ومنعت المحكمة ساركوزي من مغادرة البلاد، كما فرضت أمرا واسع النطاق بـ”عدم الاتصال” مع مسؤولين ليبيين سابقين وكذلك مع كبار مسؤولي العدل الفرنسيين، وخصوصا مع وزير العدل جيرار دارمانان، مشيرة إلى “قدرته على تفعيل مختلف أجهزة الدولة” بصفته رئيسا أسبق.

وقال ساركوزي الذي تابع الإجراءات القضائية عبر الفيديو “السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق”.

وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.

– “ألم كبير” –

وأكد الرئيس الأسبق الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالى خمسين دقيقة “أناضل من أجل سيادة الحقيقة”.

وأشاد ساركوزي البالغ 70 عاما “بموظفي السجن الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس” أمرا “يمكن تحمّله”.

وقد أثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية جدلا حادا في البلاد، كما أنه يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من قبل.

وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا الذي تحدث إلى جانبه عبر الفيديو، أن نيكولا ساركوزي، “على الرغم من كونه رجلا قويا وحازما وشجاعا، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له”.

– معايير مختلفة –

وأكد كريستوف إنغران، أحد محاميه أيضا، أن “الاحتجاز هو ما يُشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس”، مشيرا إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية وأنه يستفيد من حماية ضابطين أثناء الاحتجاز.

وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ”وضعه” وبـ”التهديدات الموجهة” إلى ساركوزي.

وفي 25 أيلول/سبتمبر، دانته محكمة باريس الجنائية بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم على الفور.

ووفق لائحة الاتهام، جرت لقاءات في نهاية العام 2005 بين اثنين من المقرّبين من نيكولا ساركوزي وعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا، لدوره في اعتداء على طائرة “دي سي-10” التابعة لشركة “يوتا” الفرنسية عام 1989 أودى بـ170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.

