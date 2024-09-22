الإكوادور تبدأ قطع التيار الكهربائي قبل يوم من الموعد المقرر

afp_tickers

2دقائق

أعلنت حكومة الاكوادور بدء قطع التيار الكهربائي المعلن عنه قبل يوم واحد من الموعد المقرر، بهدف ترشيد الكهرباء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية أسوأ جفاف لها منذ 61 عاما.

وتم التخطيط لانقطاعات ليلية من الاثنين إلى الخميس، ولكن سيتم الآن اضافة تقنين خلال النهار من الساعة 08:00 صباحا إلى 05:00 مساء الأحد في 12 مقاطعة، بحسب بيان رئاسي.

وقال البيان إن قطع التيار الكهربائي الأحد يهدف إلى “حماية الموارد المائية” المتاحة بعد 71 يوما من عدم هطول الأمطار.

وقد شهدت مستويات المياه المنخفضة انخفاض خزانات محطات الطاقة الكهرومائية التي تغطي 70 في المئة من الطلب الوطني إلى مستويات حرجة.

كما ذكر البيان الرئاسي أنه قد يتم فرض تدابير أخرى.

كما أشار البيان الى انه “ظهر الأحد، وبعد تقييم الوضع المائي في المنطقة والبلاد وكل مقاطعة، سيتم الإعلان عن التدابير التكميلية اللازمة”.

وانقطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ست ساعات مساء الأربعاء في عدة مناطق بينما أجرت الحكومة أعمال صيانة قبل انقطاع التيار الكهربائي.

ومددت لجنة عمليات الطوارئ الوطنية السبت حالة التأهب القصوى التي فرضتها في 15 مقاطعة، بما في ذلك العاصمة كيتو.

وقدرت غرفة التجارة في مدينة غواياكيل التجارية في جنوب غرب البلاد أن الإكوادور ستخسر حوالى 12 مليون دولار لكل ساعة انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكدت الغرفة قبل أسبوعين أنه “خلال الانقطاعات التي سجلت في بداية العام، تجاوزت الخسائر 1,44 مليار دولار أميركي (1,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)”.

وفرضت البلاد تقنين الكهرباء لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميا في نيسان/ابريل بسبب الجفاف.

سب/شي/نور