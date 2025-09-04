The Swiss voice in the world since 1935
الإكوادور تتطلع إلى اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة خلال زيارة روبيو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

وصل وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو إلى الإكوادور الأربعاء في وقت أعلنت الحكومة أنها تنتظر توقيع اتفاقيات أمنية “أساسية” مع الولايات المتحدة لمعالجة تفشي عنف كارتيلات المخدرات.

وأصبحت الإكوادور نقطة عبور رئيسية للكوكايين المهرب من أميركا الجنوبية إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وبالتالي نقطة جذب للعصابات الإجرامية من أنحاء العالم. 

ووصل روبيو إلى العاصمة كيتو في ساعة متأخرة الأربعاء. وسيلتقي الخميس الرئيس دانيال نوبوا، الزعيم يميني الذي سعى على غرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى توسيع نطاق نشر الجيش في بلاده.

وفي وقت سابق الخميس قال وزير الداخلية الإكوادوري جون رايمبرغ إنه يتوقع إبرام “اتفاقيات” في وقت قريب مع الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحة العنف الذي حوّل البلاد من إحدى أكثر دول أميركا اللاتينية أمانا إلى واحدة من أكثرها دموية. 

وقال رايمبرغ لقناة تيلي أمازوناس “الولايات المتحدة دولة حافظت على مساعدة مستمرة في قضايا مختلفة”. 

وأضاف “سنرى المزيد من الاتفاقيات الأساسية لأمن بلدنا”. 

وتأتي زيارة روبيو في وقت نشرت الولايات المتحدة عدة سفن حربية قبالة سواحر فنزويلا، لمنع تدفق المخدرات وفق واشنطن.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي الثلاثاء قاربا محمّلا بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 “إرهابي مخدّرات” هم أفراد في عصابة تابعة، على حدّ قوله، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

لم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد أصل القارب أو هويات الأشخاص الذين كانوا على متنه بشكل مستقل.

وقال رايمبرغ “نحن منخرطون في معركة مشتركة ضد الإرهاب والاتجار بالمخدرات”.

تقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وهي نقطة انطلاق لـ 70 % من الكوكايين في العالم، والذي يذهب نحو نصفه إلى الولايات المتحدة، وفقا بيانات رسمية.

وأشارت وزيرة الخارجية الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد الاثنين إلى “احتمال” أن تتمكن واشنطن من إقامة تواجد أمني في الإكوادور.

وأقامت الولايات المتحدة لسنوات قاعدة عسكرية في ميناء مانتا على المحيط الهادئ، وكان لإدارة مكافحة المخدرات وجود كبير في هذا البلد. 

وأُغلقت القاعدة في 2009 بعد أن رفض الرئيس اليساري آنذاك رافايل كوريا تجديد عقد الإيجار.

سب/غد/دص

