الإليزيه: ماكرون سيحضر قمة في مصر بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة يوم الاثنين

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – أعلن قصر الإليزيه يوم السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات حول تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وذكر الإليزيه أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب قطر ومصر وتركيا، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة.

وأضاف أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)