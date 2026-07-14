الإمارات: إيران استهدفت ناقلتي نفط بمضيق هرمز ومقتل بحار

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14 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الدفاع في الإمارات اليوم الثلاثاء إن بحارا هنديا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون بعد أن استهدف صاروخان كروز إيرانيان ناقلتي نفط إماراتيتين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، في أحدث تصعيد في الممر المائي الاستراتيجي.

وفي وقت لاحق، أكدت أدنوك للإمداد والخدمات، الذراع البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تعرض ناقلتي النفط الخام العملاقتين ممباسا بي والباهية لهجوم لدى عبورهما مضيق هرمز، مما ألحق أضرارا جسيمة بهما.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن أدنوك من أبرز المشاركين في عملية عسكرية أمريكية لنقل النفط الخام الخليجي إلى مشترين دوليين عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي لم تُقر بعمليات النقل هذه، في 12 يوليو تموز، إنها سهلت عبور أكثر من 800 سفينة وأكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن الناقلتين تعرضتا للاستهداف في الممر الجنوبي للمضيق خلال وجودهما في المياه الإقليمية العمانية. وأضافت أن البحار الذي لقى حتفه كان على متن الناقلة ممباسا.

وأفادت بأن الهجوم أدى أيضا إلى إصابة ثمانية أشخاص، بينهم أربعة إصاباتهم بالغة. وستة من المصابين هنود بينما اثنان من أوكرانيا.

وأعلن مركز الأمن البحري العماني في وقت لاحق من اليوم أن 18 من أفراد طاقم الناقلة (الباهية)، التي تعرضت للهجوم قبالة سواحل محافظة (مسندم)، تسنى إجلاؤهم من الناقلة، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وألحق الهجوم أضرارا مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما، قبل السيطرة على الحريق.

ونددت الوزارة بهذا “الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي”، وشددت على أن “الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف ناقلتين عملاقتين “مخالفتين” وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة وإغلاقهما أنظمة الملاحة ومحاولتهما عبور ما وصفه الحرس بأنه مسار ملغوم.

ولم يذكر بيان الحرس الثوري اسمي الناقلتين أو ما إذا كان يشير إلى الناقلتين نفسيهما اللتين ذكرتهما وزارة الدفاع الإماراتية.

واتهم الحرس، في بيانه، الولايات المتحدة “بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني”، وأكد أن التعاون مع “العدو المعتدي” لن يؤدي إلا إلى خسائر وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز وأزمة طاقة عالمية.

وبشكل منفصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء بتعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته أثناء إبحارها على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من قلهات العمانية.

وأفادت الهيئة بأن ربان الناقلة أبلغ بأن مقذوفا أصاب غرفة المحركات على الجانب الأيمن، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولم يتسن لرويترز التحقق حتى الآن مما إذا كان تقرير الهيئة يشير إلى الواقعة نفسها الذي أبلغت عنه وزارة الدفاع الإماراتية.

وتأتي هذه التطورات في الممر المائي بعد تصاعد التوتر لأسابيع منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

وشن الجيش الأمريكي ضربات على إيران أمس الاثنين لليلة الثالثة على التوالي، في وقت أعاد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على إيران واقترح فرض رسوم تبلغ 20 بالمئة لحماية مضيق هرمز.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن الولايات المتحدة لا تملك أي دور في تحديد مستقبل مضيق هرمز، وتؤكد أنه لن يُسمح لها بالتدخل.

وزعزع الصراع استقرار منطقة الخليج واتسع نطاقه في أنحاء المنطقة، إذ شنت إيران هجمات على قواعد أمريكية في دول عدة. وأثار كذلك شكوكا حيال اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وُقع الشهر الماضي لإعادة فتح المضيق ووقف الأعمال القتالية.

وكان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز يمر عبر مضيق هرمز يوميا قبل اندلاع الحرب في فبراير شباط لنقل أكثر من 15 مليون برميل من الوقود إلى الأسواق العالمية بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار.

(شاركت في التغطية منة علاء الدين ويوسف سابا – إعداد مروة غريب وبدور السعودي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)