الإمارات: تركيا ساعدت في القبض على 3 يشتبه في قتلهم حاخاما إسرائيليا

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دبي (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء أن السلطات التركية ساعدت في القبض على المشتبه بهم في قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان في الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانا لوزارة الخارجية تشكر فيه السلطات التركية على “تعاونها في القبض على الجناة”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقول السلطات الإماراتية إنها ألقت القبض على ثلاثة مواطنين من أوزبكستان للاشتباه في قتلهم الحاخام تسفي كوجان (28 عاما) الذي كان يعيش في الإمارات ويحمل جنسية مولدوفا.

وذكر مصدر أمني تركي أن المشتبه بهم الثلاثة ألقي القبض عليهم في إسطنبول في عملية سرية في مطلع الأسبوع من قبل المخابرات والشرطة التركية بناء على طلب من حكومة الإمارات.

وأضاف المصدر أن المخابرات التركية علمت بأمر الرحلة الجوية التي وصل عليها المشتبه بهم إلى إسطنبول وألقت الشرطة القبض عليهم بعد مغادرتهم المطار.

وقال المصدر أيضا إن تركيا سلمت المشتبه بهم إلى الإمارات.

ولم يتم الإفصاح عن ملابسات وفاة كوجان، ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الإماراتية تحققت من دافع الجريمة أو مكان المشتبه بهم الثلاثة عند إلقاء القبض عليهم.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن كوجان تم استهدافه لأنه يهودي ووصفوا قتله بأنه هجوم معاد للسامية. وتساعد أجهزة إسرائيلية في التحقيق.

وكان كوجان يعيش في الإمارات منذ عدة أعوام ويشترك في التواصل مع الجالية اليهودية بالبلاد. وتم الإبلاغ عن فقده يوم الخميس وعُثر على جثته يوم الأحد.

ويقول مسؤولو أوزبكستان إن حكومة طشقند تساعد السلطات الإماراتية والإسرائيلية في التحقيق.

ويبلغ اثنان من الثلاثة مشتبه بهم 28 عاما بينما يبلغ الثالث 33 عاما. وأظهرت صور صادرة عن وزارة الداخلية الإماراتية المشتبه بهم وهم معصوبو الأعين ومقيدون بالأغلال.