الإمارات: تصادم سفينتين قرب مضيق هرمز سببه “سوء تقدير للمسار الملاحي”

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دبي (رويترز) – ذكرت وزارة الطاقة بالإمارات يوم الأربعاء استنادا لمعلومات أولية أن التصادم الذي وقع بين ناقلتي نفط في بحر عمان جاء نتيجة إساءة تقدير من إحدى السفينتين للمسار الملاحي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “المعلومات الأولية بشأن حادث التصادم العرضي الذي وقع يوم الثلاثاء، بين سفينتين في بحر عمان، على بعد 24 ميلا بحريا من سواحل دولة الإمارات تشير إلى أن الحادث نجم عن سوء تقدير في المسار الملاحي من إحدى السفينتين”.

ولم تشر الوزارة إلى أي صلة لتزايد التشويش الإلكتروني خلال الصراع بين إيران وإسرائيل.

وتصادمت الناقلتان أدالين وفرانت إيجل واشتعلت فيهما النيران يوم الثلاثاء على بعد 24 ميلا بحريا من ساحل الإمارات في بحر عُمان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقمين أو عن أي تسرب نفطي.

وبعد أن بدأت إيران وإسرائيل تبادل إطلاق الصواريخ يوم الجمعة، أدى التشويش إلى تعطيل أنظمة الملاحة بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر مائي بين إيران وسلطنة عُمان، يمر عبره حوالي خمس النفط المنقول بحرا في العالم.

ولم تعلق طهران على حادث الاصطدام يوم الثلاثاء أو على التقارير حول التشويش الإلكتروني.