الإمارات: تعرض ناقلتين لاستهداف إيراني بمضيق هرمز ومقتل بحار

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14 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء إن بحارا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون بعدما تعرضت ناقلتان وطنيتان للاستهداف بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية، في أحدث تصعيد في الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن الناقلتين الوطنيتين ممباسا والباهية تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية وأن البحار الهندي الذي لقي حتفه كان من طاقم الناقلة ممباسا.

وذكرت أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثمانية من بينهم أربع إصابات بالغة. وستة من المصابين من الجنسية الهندية بينما اثنان من الجنسية الأوكرانية.

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما. وتمت السيطرة على الحريق في الناقلتين.

ونددت الوزارة بهذا “الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي”، وشددت على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد بما يضمن صون سيادتها وأمنها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء استهداف ناقلتين عملاقتين “مخالفتين” وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة وإغلاقهما أنظمة الملاحة ومحاولتهما عبور ما وصفه الحرس بأنه مسار ملغوم.

ولم يذكر بيان الحرس الثوري اسمي الناقلتين أو ما إذا كان يشير إلى الناقلتين نفسيهما اللتين ذكرتهما وزارة الدفاع الإماراتية.

واتهم الحرس، في بيانه، الولايات المتحدة “بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني”، وأكد أن التعاون مع “العدو المعتدي” لن يؤدي إلا إلى خسائر وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز وأزمة طاقة عالمية.

وبشكل منفصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء بتعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته أثناء إبحارها على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من قلهات العمانية.

وأفادت الهيئة بأن ربان الناقلة أبلغ بأن مقذوفا أصاب غرفة المحركات على الجانب الأيمن، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور مما إذا كان تقرير الهيئة يشير إلى الحادث نفسه الذي أبلغت عنه وزارة الدفاع الإماراتية. ولم تعلق إيران على الهجمات الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار على الملاحة الإيرانية في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا- مقابل رسوم. وحذر في الوقت نفسه من أن القوات الأمريكية ستضرب إيران مجددا “بقوة كبيرة” في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تبادل الجانبان هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتتمسك القيادة العسكرية العليا في إيران بألا يكون للولايات المتحدة أي دور في تحديد مستقبل مضيق هرمز، وتؤكد أنه لن يُسمح لها بالتدخل.

وقبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، كان نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز يمر عبر مضيق هرمز يوميا لنقل أكثر من 15 مليون برميل من الوقود إلى الأسواق العالمية بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار.

(شاركت في التغطية منة علاء الدين – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )