The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات: تفكيك “تنظيم إرهابي” مرتبط بإيران واعتقال عناصره

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الاثنين أن السلطات أعلنت تفكيك تنظيم إرهابي وصفته بأنه مرتبط بإيران واعتقلت عناصره واتهمتهم بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.

وجاء في تقرير للوكالة “أعلن جهاز أمن الدولة عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة. وقد كشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه بولاية الفقيه في إيران”.

وأضافت الوكالة “كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

