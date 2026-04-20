الإمارات: تفكيك “تنظيم إرهابي” مرتبط بإيران واعتقال عناصره

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الاثنين أن السلطات أعلنت تفكيك تنظيم إرهابي وصفته بأنه مرتبط بإيران واعتقلت عناصره واتهمتهم بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.

وجاء في تقرير للوكالة “أعلن جهاز أمن الدولة عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة. وقد كشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه بولاية الفقيه في إيران”.

وأضافت الوكالة “كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)