الإمارات: جميع إجراءاتنا في إطار تدابير دفاعية لحماية السيادة والبنية التحتية
16 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان يوم السبت إن جميع الإجراءات التي اتخذتها البلاد تندرج ضمن إطار تدابيرها الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها التحتية الحيوية.
جاء البيان بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين تقريرا قالت فيه إن الإمارات شنت عمليات عسكرية على إيران في أوائل أبريل نيسان.
ولم يشر بيان وزارة الخارجية الإماراتية صراحة إلى الضربات التي أوردها التقرير على إيران.
