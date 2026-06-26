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الإمارات: عطل فني يتسبب في تحذير خاطئ من هجوم محتمل

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دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت الإمارات اليوم الجمعة أن “عطلا فنيا” في نظام الإنذار المبكر التابع لديها نتج عنه إرسال رسائل خاطئة إلى السكان بشأن تهديد صاروخي محتمل.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنه “تم التعامل” مع العطل الذي وقع مساء اليوم.

وأضافت “باشرت الفرق المختصة إجراءت المعالجة فور رصد العطل، وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين”.

وأعاد هذا التنبيه إلى الأذهان التحذيرات التي صدرت في ذروة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عندما دفعت الهجمات الإيرانية على أهداف في منطقة الخليج، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية، السلطات الإماراتية إلى إرسال رسائل تتعلق بالسلامة العامة.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة وإيناس العشري وجنى شقير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية