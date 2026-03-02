الإمارات: لا إصابات من استهداف محطة خزانات وقود في مصفح

2دقائق

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) – قال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان إن سلطات الإمارة تعاملت مع حريق اندلع بعد استهداف محطة خزانات وقود في مدينة مصفح بطائرة مسيرة.

وقال المكتب “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات”.

وتدير شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منشأة في مصفح تنقل من خلالها الوقود بالشاحنات، بينما تقوم شبكة أنابيب بطول 1600 كيلومتر بتوزيع المنتجات النهائية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وكانت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، استهدفت خزانات مصفح في 2022 خلال حربها ضد التحالف الذي تقوده السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أغلقت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مصفاة رأس تنورة بعد استهدافها بطائرة مسيرة، في تصعيد لليوم الثالث على التوالي من الهجمات التي تشنها طهران في أنحاء المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب الهجمات التي استهدفت منشآت في رأس لفان.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه ويوسف سابا – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)