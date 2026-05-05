الإمارات: نتعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران

5 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية تتعامل مع “اعتداءات” بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في هجمات لليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت أربعة أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة”.

وكانت الوزارة قد قالت في بيان أمس الاثنين إن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة، وأكدت أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد.

وأضافت الإمارات مساء أمس أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في الوقت الذي كان رجال الإطفاء يكافحون فيه حريقا اندلع في منطقة صناعات بترولية رئيسية بعد هجوم بطائرات مسيرة قالت السلطات إنها جاءت من إيران.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

