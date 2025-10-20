The Swiss voice in the world since 1935
الإماراتي الملا وصيفا للجولة الثانية في بطولة العالم للدراجات المائية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حقق الإماراتي راشد الملا إنجازا لفريق أبوظبي للدراجات المائية بحلوله وصيفاً في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أُقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وحلّ المُلا في المركز الثاني بعد منافسة قوية في الحركات الاستعراضية حتى الأمتار الأخيرة مع المتصدر الإيطالي روبرتو مارياني، ليضيف إلى رصيده 87 نقطة في الترتيب العام، ويحتل المركز الثاني عالمياً خلف مارياني (97 نقطة)، بحسب الوكالة.

وأبقى الملا آمال فريق أبوظبي قوية في المنافسة على لقب بطولة العالم خلال الجولات المقبلة.

هت/كام

