الإماراتي الملا وصيفا للجولة الثانية في بطولة العالم للدراجات المائية

حقق الإماراتي راشد الملا إنجازا لفريق أبوظبي للدراجات المائية بحلوله وصيفاً في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أُقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وحلّ المُلا في المركز الثاني بعد منافسة قوية في الحركات الاستعراضية حتى الأمتار الأخيرة مع المتصدر الإيطالي روبرتو مارياني، ليضيف إلى رصيده 87 نقطة في الترتيب العام، ويحتل المركز الثاني عالمياً خلف مارياني (97 نقطة)، بحسب الوكالة.

وأبقى الملا آمال فريق أبوظبي قوية في المنافسة على لقب بطولة العالم خلال الجولات المقبلة.

