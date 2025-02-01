الإمارات أمنت 45,6% من واردات اليابان النفطية خلال كانون الأول/ديسمبر

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بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 35,97 مليون برميل أو ما نسبته 45,6% من إجمالي وارداتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

ووفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فقد استوردت اليابان خلال الشهر المذكور، حوالى 78,85 مليون برميل نسبة النفط العربي منها 96,3% أو 75.94 مليون برميل مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات هي السعودية، الكويت، قطر وعُمان.

هت