الإمارات تؤكد حرصها على “وحدة سوريا”

afp_tickers

2دقائق

أكدت الإمارات الإثنين حرصها على “وحدة وسلامة سوريا” وضمان الأمن والاستقرار “للشعب السوري الشقيق”، غداة إعلان فصائل المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأوردت الوكالة الرسمية بيانا عن وزارة الخارجية الإماراتية دعت فيه “كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم”.

وشدّدت الوزارة على “ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار”.

وسقط نظام بشار الأسد الأحد بعد هجوم خاطف شنته فصائل المعارضة المسلحة وأنهى حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من خمسة عقود اتسمت بالقمع، وبعد نزاع طويل خلف أكثر من 500 ألف قتيل.

وقطعت الإمارات، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجاً على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 سرعان ما تحولت الى نزاع مدمر.

في 2018، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، ما أطلق مسارا لتطبيع علاقتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

في 2022، زار الأسد الإمارات في أول زيارة رسمية له لدولة عربية منذ بداية الحرب، قبل عام من إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية وحضوره قمتها المنعقدة في مدينة جدة السعودية في أيار/مايو 2023.

هت/رض