الإمارات تؤكد للبنان وقوفها إلى جانب شعبه

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أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اتصال هاتفي وقوف الإمارات إلى جانب لبنان وشعبه، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونقلت الوكالة عن غباش قوله إن “دولة الامارات ماضية في دعم الشعب اللبناني الشقيق، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات وتقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة”.

وأكد “وقوف دولة الامارات ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وموقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه”.

كذلك أكدت الوكالة إن برّي شكر دولة الامارات “رئيسا وحكومة ومجلسا وشعبا، مشددا على ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار”.

أم/كام