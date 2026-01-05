The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تباشر مهام رئاسة “مينافاتف” لعام 2026

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENAFATF” أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولت رئاسة المجموعة لعام 2026، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وتضم المجموعة عضوية 21 دولة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل هذه الاقتصادات مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار.

وذكرت الوكالة أنّ رئاسة الإمارات تأتي في مرحلة مفصلية للمنطقة، بالتزامن مع استعداد “مينافاتف” لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، بما يتماشى مع منهجية الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي “FATF”.

وتشكل رئاسة دولة الإمارات جزءا من تسلسل مشترك يمتد لعامين مع مملكة البحرين التي ستتولى رئاسة المجموعة في عام 2027، بما يعكس التزاماً مشتركاً بالاستمرارية وبناء القدرات الإقليمية على المدى الطويل، بحسب الوكالة.

