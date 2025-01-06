الإمارات تتجاوز عتبة المليون حركة جوية خلال 2024

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في قطاع الطيران العالمي، حيث نجح مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في تجاوز حاجز المليون حركة جوية في عام واحد خلال سنة 2024.

وقالت الهيئة في بيان إن “هذا الإنجاز يُمثل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطيران الإماراتي … ليعكس الدور المحوري لدولة الإمارات مركزا عالميا للطيران”.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري أن “تجاوز حاجز المليون حركة جوية خلال عام واحد ليس مجرد إنجاز عددي، بل هو انعكاس للالتزام الراسخ لدولة الإمارات بتطوير قطاع الطيران ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للنقل الجوي، وكذلك يترجم قدرات الدولة على تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تعزز من كفاءة العمليات الجوية”.

ولفت إلى أن نمو الحركة الجوية “تخطى في العامين الماضيين نسبة الـ20% والتي تعد من الأعلى عالميا”.