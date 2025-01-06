مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإمارات تتجاوز عتبة المليون حركة جوية خلال 2024

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في قطاع الطيران العالمي، حيث نجح مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في تجاوز حاجز المليون حركة جوية في عام واحد خلال سنة 2024.

وقالت الهيئة في بيان إن “هذا الإنجاز يُمثل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطيران الإماراتي … ليعكس الدور المحوري لدولة الإمارات مركزا عالميا للطيران”.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري أن “تجاوز حاجز المليون حركة جوية خلال عام واحد ليس مجرد إنجاز عددي، بل هو انعكاس للالتزام الراسخ لدولة الإمارات بتطوير قطاع الطيران ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للنقل الجوي، وكذلك يترجم قدرات الدولة على تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تعزز من كفاءة العمليات الجوية”.

ولفت إلى أن نمو الحركة الجوية “تخطى في العامين الماضيين نسبة الـ20% والتي تعد من الأعلى عالميا”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
48 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
268 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية