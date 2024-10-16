الإمارات تترأس اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني

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ترأست الإمارات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء الإعلام العرب وبينهم الوزير الإماراتي مفوض فالح المطيري، وبمشاركة ممثلي أجهزة الإعلام العربية المعنية بالإعلام الإلكتروني، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام ميثا ماجد السويدي على “أهمية انعقاد اجتماع اللجنة في هذا الوقت الذي يشهد تحولات جذرية غير مسبوقة في قطاع الإعلام الإلكتروني؛ حيث يعيش العالم حقبة جديدة يتسارع فيها التطور التكنولوجي بوتيرة هائلة، ما يفرض تحديات جديدة ويخلق فرصًا ضخمة”

وأشارت إلى أن “هذه السرعة الكبيرة في التحول الرقمي تتطلب من الدول العربية الوقوف بشكل جاد عند هذه المتغيرات، والعمل على وضع خطط وإستراتيجيات شاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي”، وفق الوكالة.

أم/نور