الإمارات تتسلّم عبد الرحمن القرضاوي المرحّل من لبنان وتوقفه (إعلام رسمي)

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أوقفت الإمارات عبد الرحمن القرضاوي، الناشط المصري المعارض ونجل الداعية الراحل المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، بعدما رحّلته السلطات اللبنانية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية الجمعة.

وأوردت الوكالة أن الإمارات تسلّمت “من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الثلاثاء أنها قرّرت ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.

والأربعاء حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من ترحيل الحكومة اللبنانية القرضاوي إلى الإمارات “حيث يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى بما في ذلك التعذيب” حسب قولها.

كان القرضاوي أوقِف في لبنان في 28 كانون الأول/ديسمبر لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية، حسبما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وحكِم على القرضاوي غيابيا بالسجن خمس سنوات في مصر بتهمة “التحريض على الإرهاب وقلب نظام الحكم” حسب المصدر نفسه.

وكانت كلّ من مصر والإمارات قدّمتا ملفي استرداد القرضاوي إلى الحكومة اللبنانية مطلع كانون الثاني/يناير.

ويطلب الملف الإماراتي استرداد القرضاوي ومحاكمته بناء على فيديو سجله خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما اعتبرته أبوظبي “تحريضا على دولة الامارات وزعزعة الاستقرار فيها”، وفق المصدر نفسه.

كان عبد الرحمن ناشطا معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.

وأصبح معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.

وكان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومنها مصر.

كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه “مهين”. وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.

بور/ود-جص