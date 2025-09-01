The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تتضامن مع أفغانستان وتعزّي في ضحايا الزلزال

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعربت الإمارات عن تضامنها مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ليل الأحد، وأسفر عن 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن “دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا ولأفغانستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار المحاذية لولاية كونار التي سُجّل فيها العدد الأكبر من الضحايا.

وأضافت الهيئة الأميركية أن الزلزال ضرب الساعة 11,47 مساء (19,17 ت غ).

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

