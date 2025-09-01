الإمارات تتضامن مع أفغانستان وتعزّي في ضحايا الزلزال

أعربت الإمارات عن تضامنها مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد ليل الأحد، وأسفر عن 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن “دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا ولأفغانستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار المحاذية لولاية كونار التي سُجّل فيها العدد الأكبر من الضحايا.

وأضافت الهيئة الأميركية أن الزلزال ضرب الساعة 11,47 مساء (19,17 ت غ).