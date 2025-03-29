الإمارات تتضامن مع بورما وتايلاند بعد الزلزال

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع بورما وتايلاند، معزية في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في البلدين.

وعبّرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن “خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ميانمار وحكومة تايلاند وشعبيهما الصديقين، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم”.

ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في بورما جراء الزلزال الذي ضرب البلد الجمعة وأحدث دمارا في تايلاند أيضا، في وقت كثّف عناصر الإنقاذ جهودهم بحثا عن ناجين.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ وسط بورما بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,4 درجات المنطقة ذاتها.

وتسبب الزلزال بانهيار أبنية وجسور وطرق في بورما فيما علق أكثر من 80 عاملا تحت أنقاض ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ولم تشهد بورما زلزالا بهذا الحجم منذ عقود، وفقا لجيولوجيين أميركيين، وكانت الهزات الارتدادية قوية وأثارت الرعب على بعد ألف كيلومتر من مركزه، ولا سيما بين الملايين من سكان بانكوك الذين نادرا ما يشعرون بالهزات.