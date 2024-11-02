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الإمارات تتضامن مع صربيا وتعزي بضحايا انهيار سقف محطة قطار

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أعربت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع صربيا، بعدما قضى 14 شخصا على الأقل الجمعة إثر انهيار جزء من السقف الخارجي لمحطة قطار في نوفي ساد في شمال البلاد.

وقدمت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “خالص تعازيها ومواساتها لحكومة صربيا ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

أعيد افتتاح محطة نوفي ساد في تموز/يوليو بعد ثلاث سنوات من التجديد، ولا تزال الأشغال جارية في أجزاء من المحطة.

لكن شركة السكك الحديد الصربية أوضحت في بيان أن السقف الخارجي الذي انهار لم تشمله أعمال التجديد.

وتم افتتاح خط السكك الحديد العالي السرعة بين نوفي ساد وبلغراد في آذار/مارس 2022.

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