الإمارات تتضامن مع فنزويلا وتعزي في ضحايا الزلزالين

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع فنزويلا إثر زلزال مزدوج الأربعاء هو الأقوى في فنزويلا منذ 1900، وأسفرا مقتل 32 شخصا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن “خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين”.

وقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة 18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كلم، على مسافة حوالى 200 كلم من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7,5 درجات وعمق 10 كلم على مسافة 45 كلم، أعقبته حوالى عشرين هزة ارتدادية.

هت/دص