الإمارات تجلي 24 شخصا من ناقلة نفط بعد تصادم قرب مضيق هرمز

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دبي (رويترز) – قال خفر السواحل الإماراتي يوم الثلاثاء إنه أجلى 24 شخصا من ناقلة النفط أدالين بعد تصادم سفينتين في خليج عُمان قرب مضيق هرمز.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري في وقت سابق وقوع حادث على بعد 22 ميلا بحريا إلى الشرق من خورفكان في الإمارات، وأكدت أن سبب الحادث لا يتعلق بالوضع الأمني.

وقالت مصادر ملاحية لرويترز إن سفينة اصطدمت بسفينتين أخريين.

وقع الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وإيران إذ يتبادل الجانبان الهجمات لليوم الخامس في أعقاب غارات واسعة النطاق شنتها إسرائيل يوم الجمعة بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقالت مصادر بحرية لرويترز إن التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة للسفن التجارية تزايد في الأيام القليلة الماضية في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، مما يؤثر على السفن التي تمر عبر المنطقة.

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران ويربط بين الخليج الواقع شمالا بخليج عُمان وبحر العرب جنوبا.

ويمر حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق. ووفقا لبيانات من شركة معلومات الملاحة البحرية (فورتيكسا) تدفق نحو 17.8 مليون إلى 20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود عبر المضيق يوميا في الفترة من بداية عام 2022 حتى الشهر الماضي.

وذكر الحرس الوطني الإماراتي في منشور على منصة إكس “تم إخلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلا بحريا عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ”.

ولم تتلق رويترز بعد ردا على طلب للتعليق من وزارة الخارجية الإماراتية أو محطة حاويات خورفكان.