الإمارات تحبط مخططا لترويج المخدرات وتكشف شبكة إجرامية منظمة

afp_tickers

المشاركة

1دقيقة

أحبط الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخططا لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط 21 من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت أنّ العملية تمت بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة والجهات المختصة.

وأتت العملية بعد ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في موقع بإحدى الإمارات. وبعد عميات البحث والتحري، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر المجموعة أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج البلاد ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.

كما تم ضبط 11 متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة. وأسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط 10 متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات.

هت/كام