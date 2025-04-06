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الإمارات تحتفي الاثنين بـ”يوم الصحة العالمي”

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تحتفي دولة الإمارات الاثنين بـ”يوم الصحة العالمي” الذي يشهد هذا العام إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتفاء هذا العام يأتي بهدف “حض الحكومات والمجتمع الصحي حول العالم على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها”.

ونقلت الوكالة عن منظمة الصحة العالمية قولها إن “نحو 300 ألف امرأة حول العالم تفقد حياتها بسبب الحمل أو الولادة كل عام، بينما يلقى أكثر من مليوني طفل حتفهم في الشهر الأول من حياتهم، فيما يولد نحو مليوني طفل آخر ميتين”.

وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء “على نجاح الإمارات في توفير أعلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة للحد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الأمهات والمواليد”، وفق “وام”.

بور/

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