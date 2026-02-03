الإمارات تحث أمريكا وإيران على التوصل إلى اتفاق نووي قبل بدء المحادثات

من مها الدهان

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) – حثت الإمارات كلا من إيران والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على التوصل إلى اتفاق نووي وحل طويل الأمد للتوتر قبل استئناف المحادثات بين البلدين الخصمين ودول بالمنطقة، مشددة على أن الشرق الأوسط في غنى عن حرب أخرى.

وقال مسؤولون إيرانيون وأمريكيون لرويترز أمس إن إيران والولايات المتحدة ستستأنفان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن “أمورا سيئة” قد تحدث على الأرجح إن لم يتم التوصل إلى اتفاق، مع توجه سفن حربية أمريكية كبرى إلى إيران.

وقالت الإمارات، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى حل طويل الأمد.

وقال أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات في حلقة نقاشية خلال قمة الحكومات العالمية في دبي “”أعتقد أن المنطقة مرت بالعديد من المواجهات الكارثية. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى جولة أخرى، لكنني أود أن أرى مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة تفضي إلى تفاهمات تنهي هذه المشاكل التي نواجهها من حين لآخر”.

* مصادر: إيران تخشى أن يؤدي هجوم أمريكي إلى تهديد نظام الحكم

يجتمع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول في محاولة لإحياء الدبلوماسية بشأن الخلاف طويل الأمد حول برنامج إيران النووي وتبديد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في المنطقة. وقال دبلوماسي من المنطقة إن ممثلين عن دول منها السعودية ومصر سيشاركون أيضا في هذا الاجتماع.

ويأتي تعزيز الوجود البحري الأمريكي بالقرب من إيران في أعقاب حملة قمع عنيفة لمظاهرات مناهضة للحكومة الشهر الماضي.

ولم ينفذ ترامب تهديداته بالتدخل لكنه طالب طهران منذ ذلك الحين بتقديم تنازلات نووية وأرسل أسطولا إلى سواحلها. وقال قبل أيام إن إيران “تجري محادثات جادة” بينما قال علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن في طهران، إن الترتيبات للمفاوضات جارية.

وقال ستة مسؤولين حاليين وسابقين إن القيادة الإيرانية تشعر بقلق متزايد من أن ضربة أمريكية قد تضعف قبضتها على السلطة عبر دفع الجماهير الغاضبة بالفعل إلى النزول إلى الشوارع.

وقال أربعة مسؤولين مطلعين إن مسؤولين أبلغوا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي خلال اجتماعات رفيعة المستوى أن غضب الناس من حملة القمع التي شنت الشهر الماضي وصل إلى درجة لم يعد فيها الخوف رادعا. وكانت تلك الحملة هي الأشد دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز الأسبوع الماضي إن ترامب طرح ثلاثة شروط لاستئناف المحادثات هي التخلي عن تخصيب اليورانيوم في إيران وفرض قيود على برنامج طهران للصواريخ الباليستية وإنهاء دعمها لوكلاء في المنطقة.

وترفض إيران الشروط الثلاثة منذ فترة طويلة باعتبارها انتهاكات غير مقبولة لسيادتها لكن مسؤولين إيرانيين قالا لرويترز إن رجال الدين الذين يتولون السلطة يرون أن برنامج الصواريخ الباليستية، وليس تخصيب اليورانيوم، هو العقبة الأكبر.

وأضعفت هجمات إسرائيل على وكلاء إيران نفوذ طهران بالمنطقة، وأدت أيضا إلى الإطاحة بحليف طهران المقرب الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقصفت الولايات المتحدة في يونيو حزيران من العام الماضي أهدافا نووية إيرانية، وانضمت إلى حملة قصف إسرائيلية استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، أعلنت طهران توقف أعمال تخصيب اليورانيوم.

وتظهر صور أقمار صناعية حديثة لاثنين من المواقع المستهدفة، أصفهان ونطنز، بعض أعمال الإصلاح منذ ديسمبر كانون الأول، مع تغطية جديدة لسقف مبنيين كانا مدمرين في السابق. وووفقا للصور التي قدمتها شركة بلانيت لابس وراجعتها رويترز، لم تظهر أي أعمال إعادة بناء أخرى.

(شارك في التغطية الصحفية جنى شقير وفيديريكو ماتشوني وباريسا حافظي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)